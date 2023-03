Leider OH Leuven morst met de punten: “Gent toonde honger, wij angst”

OH Leuven sputtert. Na het 1-1-gelijkspel tegen AA Gent staat het in Play-off 1 na twee speeldagen met een schamele 1 op 6. Als Anderlecht woensdagavond in Luik wint van Standard, dan is OHL leider af.

AA Gent kwam dinsdagavond enthousiast uit de kleedkamers. Het ging onbevangen de strijd aan en had vijf minuten voor tijd zelfs de kans op 1-2. Gelukkig voor OH Leuven werd de doorgebroken Amber Maximus, die al had gelijkgemaakt, door een uitstekende Evrard gepareerd. In de blessuretijd lieten de leidsters twee reuzekansen liggen. Die hadden de dag nog kunnen goedmaken. Nu ging de kleedkamerdeur achter de aangeslagen meisjes onherroepelijk dicht.

Geen speelsters van OH Leuven op de persbabbel. Te ontgoocheld. Enkel coach Jimmy Coenraets daagde op en hij stak niet weg dat er “eens zal worden gepraat.”

Zaterdag naar Anderlecht

“Het zou jammer zijn dat we nu na zo een parcours alles nog zouden weggeven”, beantwoordde hij de vraag of sommige speelsters niet wat te veel met een transfer bezig zijn in plaats van zich op de titelstrijd te concentreren. “Gent toonde honger. Wij angst”, zei Coenraets. “Zowel vandaag, als in de twee confrontaties in Genk wrongen we te veel kansen de nek om. Zenuwen? Vermoeidheid? Te veel speelsters waren tegen Gent ondermaats. Een paar weken geleden klopten onze meisjes datzelfde Gent met 6-1. Heeft dat resultaat ons te zelfverzekerd gemaakt en die van Gent extra gemotiveerd? Het zou kunnen. Niettemin speelden we na de 1-1 het resterende halfuur doorlopend op de Gentse speelhelft. Die twee kansen in de slotminuut moesten er wel in, punt uit.”

Zaterdag wacht al de verplaatsing naar Anderlecht. “We spelen enkel tegen ploegen uit de linkerkolom en het komt erop aan zo snel mogelijk ons elan van de reguliere competitie terug te vinden. De vrije dag woensdag moet iedereen de kans geven zich op te laden. Donderdag gaan we er opnieuw tegenaan. Al zullen we beginnen met een babbel. De neuzen opnieuw in dezelfde richting krijgen is de eerste vereiste. Want desondanks blijven we aan de leiding en hebben we nog alles in eigen handen”, hield de coach het hoofd koel.