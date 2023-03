Autokeuringsstations moeten zelfs sluiten door enorme drukte: “Maar soms ben je op een kwartier buiten”

Als er nog een bezoek aan de autokeuring op de agenda staat, maak je maar best een afspraak. Anders kan je wel eens lang moeten wachten. In een autokeuringsstation in Alken moesten sommige klanten dinsdag drie uur aanschuiven, waardoor om 15 uur werd besloten om al de rijen te sluiten voor mensen die zonder afspraak kwamen. Ook in Hoboken sloot een station vandaag de poorten al omstreeks 12 uur, omdat de wachtrij zodanig lang was. “We willen zo voorkomen dat mensen voor niets aanschuiven”, verduidelijkt Sofie Vanhout.

“Het is zeer druk aan de autokeuring, maar dat is traditioneel zo elk voorjaar.” Toch is het iets drukker dan anders, volgens Vanhout. “Mogelijk heeft dat ermee te maken dat mensen de laatste tijd langer moeten wachten op de levering van een nieuwe auto. Ze blijven dus nog met hun huidige auto of een tweedehandswagen rondrijden, waarmee ze jaarlijks naar de keuring moeten.” Met een nieuwe wagen moet dat de eerste vier jaar niet. “Daarnaast zijn er ook wat afwezigheden door ziekte, bijvoorbeeld corona, maar niet in alarmerende mate.”

De wachttijden verschillen van dag tot dag en van het ene keuringscentrum tot het andere. “Soms ben je op een kwartier buiten”, aldus Vanhout. “Je kan de drukte zelf op voorhand inschatten door de druktebarometer op onze website www.autokeuring.be te raadplegen.” Die geeft voor alle keuringscentra in Vlaanderen de drukte weer aan de hand van een kleurencode. “Wanneer een centrum groen kleurt, is het het beste moment.” Je kan ook een afspraak maken om helemaal te vermijden dat je lang moet wachten. Nog een tip die Vanhout meegeeft, is je tijdig aan te bieden voor een keuring, of je nu met of zonder afspraak wil gaan. “Dat kan al twee maanden voor de einddatum op je keuringsbewijs.”

