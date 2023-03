Jonas Spruyt, de nieuwe dierenarts van Zoo Antwerpen en Planckendael: “Het leeuwenkoor bezorgt me elke dag kippenvel”

Dierendokter Jonas is erg trots dat hij aan de slag mag bij Zoo Antwerpen. — © Greetje Van Buggenhout

Jonas Spruyt is de nieuwe dierenarts van Zoo Antwerpen en Planckendael. De avonturier uit Mortsel trok na zijn studies naar Afrika en Azië om daar dieren in het wild te helpen, maar keerde enkele jaren geleden terug naar België om als ‘verdovingsarts’ aan de slag te gaan. Hij heeft al dertig jaar een abonnement bij de Zoo en Planckendael en ziet met deze job een kinderdroom in vervulling gaan. “Ik kan niet wachten om alle zevenduizend dieren persoonlijk te leren kennen.”