DE INSIDER. Zo erg ging het eraan toe in Plopsaland: “Werknemers waren verplicht om elkaar te bespioneren”

Tirannie, angstcultuur en pesterijen. Woorden die je twee maanden geleden niet zou linken aan een kinderpretpark zoals Plopsa. En toch is dat waarom CEO Steve Van den Kerkhof de deur gewezen is. Wat er juist gebeurde bij Plopsa legt journalist Cedric Lagast ons uit in de nieuwe aflevering van onze actuapodcast ‘De Insider’: “Tijdens de stafmeetings pikte hij er elke keer iemand uit die voor de hele groep uitgescholden werd. Een rapport dat niet in orde was, kregen werknemers tegen hun hoofd gesmeten.”