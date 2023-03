Heinz brengt tomatensaus op de markt met wodka erin

Opvallende samenwerking in het land der tomatensaus: Heinz en Absolut Vodka werken samen om tomatensaus met wodka op de markt te brengen en zo het tijdens de coronacrisis populaire recept van “Pasta alla Vodka” op uw bord te toveren.

“Een van de meest onverwachte samenwerkingen van dit jaar” en “a match made in pasta heaven”: zo kondigt Heinz op haar website aan dat het de handen in elkaar slaat met Absolut Vodka. Het bekendste tomatensaus- en ketchupmerk op de planeet en dé naam in de wereld van wodka brengen samen tomatensaus met wodka erin op de markt.

De inspiratie daarvoor kwam van Gigi Hadid, het topmodel dat tijdens de lockdown in 2020 viraal ging met een recept voor “Pasta alla Vodka”. Zij deelde het recept en heel wat volgens deden het na op TikTok en Instagram.

Voor je al te enthousiast wordt: in ons land zal je niet zomaar naar de supermarkt kunnen lopen om je pot saus op de kop te tikken. Ze komen alleen bij supermarktketen Waitrose in de handel, maar je kan ze wel bestellen in de webshop van Heinz. Wees er snel bij: er wordt slechts een beperkt aantal van gemaakt.

En voor wie het zich afvraagt: tijdens het bereiden van de saus is het grootste deel van de alcohol al verdwenen.