Zweedse veiligheidsdiensten arresteren verdachte na bomdreiging tijdens training in aanloop van duel met Rode Duivels

De Zweedse nationale ploeg verkeerde woensdag even in onrust wanneer er een man met “vermoedelijk gevaarlijke voorwerpen in zijn bezit” in het stadion was geraakt. De Zweden waren bezig aan hun training ter voorbereiding op de EK-kwalificatiematch van vrijdag tegen de Rode Duivels. De Zweedse veiligheidsdiensten traden meteen op en arresteerden de verdachte.