IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Nonkel(s) op bezoek, kampioenen en trofeeën, iets met boeren en tomaten en een scheutje Rodenbach

Ze vinden het niet alleen echt plezant in provinciale, erover lezen is zo mogelijk nog plezanter. En wie ons leuke items voor onze rubriek bezorgt, zijn we zeer dankbaar. Zoals de mensen van KV Koksijde Oostduinkerke, die hun honderdste goal maakten – ook al was dat een owngoal. Gelukkig konden ze er eens goed om lachen en beloonden ze zichzelf dan maar met een trofee.

1. Het allerplezantste: een titelviering

Na NS Heule bij de vrouwen zijn nu ook de eerste kampioenen bij de mannen bekend. Eendracht Hooglede (3B) en SV De Ruiter (4C) pakten afgelopen weekend de titel en vierden dat in stijl. Proficiat!

Bubbels in Hooglede. — © VDB

2. #boereploeg#upde tomate

Talent kan helpen, maar vechtlust en mentaliteit zijn nog belangrijker. Zeker als je moet strijden tegen de degradatie. Vraag het maar aan Oostnieuwkerke. Met Romain Haghedooren hebben ze daar de ideale gids in huis voor zo’n gevecht op leven en dood. Zo hakten ze zaterdag ook Meulebeke in de pan en dan zorgt een groepskiekje achteraf voor de ultieme voldoening en ontlading. “upde tomate”. Niemand kan dat beter zeggen dan een perfect tweetalige zoals Romain Haghedooren.

3. Een scheutje Rodenbach

Je hebt niet alles in de hand, zeker in het voetbal niet. In tweede provinciale B bleef leider Bredene tegen staartploeg Snaaskerke steken op een draw. Er resten nog vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Ardooie. Met nog vijf matchen te gaan is het dus nog even afwachten wie de titel pakt. Toch is er zondag ter gelegenheid van de match tegen Club Roeselare een footlunch. Daar houden ze van aan zee, vraag dat maar aan de mensen van FC Knokke. Maar wat serveren ze nu in Bredene als hoofdgerecht? Stoverij met een scheutje Rodenbach. Als dat maar goed afloopt met een ploeg uit de Rodenbachstede op bezoek.

4. Nonkel op bezoek

Politicus, advocaat, bekend Koksijdenaar. Dirk Dawyndt is het allemaal. Maar ook voetbalfan. En zeker van het plaatselijke Koksijde-Oostduinkerke, waar zijn neef Marc de gevierde succestrainer is. En wat is er dan plezanter dan na een zege nog eens na te kaarten in de kantine bij een goede frisse pint? De Dawyndts weten er alles van.

5. Vrouwelijk talent gezocht

We maken hier als het even kan met veel plezier ook graag een plekje vrij voor de vrouwen en suggesties zijn altijd welkom. Net zoals meisjes die graag willen voetballen welkom zijn bij de Cerkelladies, waar ze nieuwe speelsters zoeken voor de U16. “Wie weet word jij wel onze nieuwe topscorer”, denken ze al luidop bij de aankondiging.

6. 3 x 3 en nog 2 voor Voormezele

11-0, indrukwekkende cijfers afgelopen zondag voor Gold Star Voormezele tegen Menen. Opvallend daarbij: elf goals maar slechts vijf auteurs, want Justin Martin, Dieter Sohier en Kris Timperman lukten elk een puike hattrick. De Sousa en Leplae waren de andere schutters. Ook opvallend: Guillaume De Sousa maakte de 1-0, Olivier Leplae de 11-0. Toeval bestaat, dus.

Anthony Gaziano, hattrickheld bij Moen in eerste provinciale. — © VDB

7. De beste schutter van West-Vlaanderen

Ook dit weekend weer geen gebrek aan hattricks, met zoals gezegd al drie stuks bij Voormezele. Dat moet een record zijn dit seizoen. Ook eerste provinciale levert deze week een hattrickheld, want Anthony Gaziano trof drie keer raak voor Moen. Nieuwpoort wil voor de titel gaan in 4A en Remco Germonpré deed zijn illustere voornaam alle eer aan en nam er liefst vier voor zijn rekening.

39 goals: Jordy Timperman (WS Zarren)

37 goals: Thijs Rabaut (VV Westkapelle)

34 goals: Matthias Cottenier (FCE Kuurne)

27 goals: Michaël Vandemaele (WS Houthulst)

26 goals: Tymothy Carette (KM Torhout B), Pieter Verschaeve (FCE Kuurne)

25 goals: Dieter Wittesaele (SV Bredene), Thibault Lefief (E. Jonkershove), Maxime Vander Biest (KVKO), Lowie Smet (BV Otegem)

24 goals: Kenneth Hemeryck (SV De Ruiter), Kevin Serruys (Brielen Sport), Remko Germonpré (FA Nieuwpoort)

22 goals: Mathias Piceu (E. Hooglede), Jens Boey (E. De Haan)

21 goals: Branco Redant (FC Aarsele), Bjarne Vanderstraeten (SV Moorsele), Olivier Van Eecke (VK Langemark-Poelkapelle)

20 goals: Gilles Garrevoet (FC Moen), Tiebe De Smedt (SK Wenduine), Johnny Seron (KVKO), Dieter Meulenyzer (SV Wevelgem City)

8. Om deze week naar uit te kijken

Het einde van het seizoen nadert, want binnen vijf speeldagen zit de reguliere competitie erop. Ook komend weekend staan er heel wat belangrijke wedstrijden in de strijd om de titel, de eindronde en het behoud op het programma.

In 1P mag de verliezer van Diksmuide - Varsenare allicht een kruis maken over de eindronde. *** In 2PA maakt de verliezer van Westrozebeke - Poperinge allicht geen kans meer op de titel. *** In 2PB is het de vraag of leider Bredene zich thuis tegen Club Roeselare kan herpakken na een 1 op 6. *** In 3PA is Daring Brugge kampioen als het zondag wint in Aarsele. *** In 3PB is de titel al uitgedeeld, maar in Ichtegem - Komen en Merkem - Gits zal er stevig gebikkeld worden voor de eindronde, terwijl onderin de laatste vier elkaar in de ogen kijken in De Panne - Roeselare-Daisel B en Zillebeke - Kruiseke. *** In 3PC is Marke - Ledegem belangrijk voor eindronde. *** In 4PA is het uitkijken naar de derby Zarren - Kortemark, al doen beide ploegen niet meer mee voor de titel.

