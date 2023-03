Aanvoerster Britt Verhoeven tijdelijk verzorgster bij Wolvertem Merchtem: “Dat ik niet kan spelen is frustrerend, maar de ploeg doet het uitstekend”

Britt Verhoeven startte het seizoen met veel enthousiasme en goede moed, maar het mentale front kreeg al snel een ferme deuk. “Na vijf speeldagen liep ik een scheur op in mijn voorste kruisband”, vertelt ze. “In januari werd ik geopereerd. Tegen september zou ik opnieuw fit op het terrein moeten staan. Het ligt in de bedoeling dat ik de voorbereiding op volgend seizoen kan meemaken. Uiteraard is het frustrerend dat ik machteloos aan de kant sta. Daartegenover staat dat de ploeg het uitstekend doet. Ik blijf ook nauw betrokken bij het team. Bij alle wedstrijden zit ik als verzorgster op de bank.”

Groep in breedte versterken

Britt Verhoeven stamt uit een voetbalnest als dochter van Tom Verhoeven, aan de slag als hoofdcoach van KFC Meise. “Ik begon op mijn vijfde te sjotten bij KFC Humbeek. Op mijn tiende trok ik naar FC Beigem, waar mijn vader toen hoofdcoach was waardoor het praktischer was om hem te volgen. Ik voetbalde altijd bij de jongens tot ik op mijn zestiende verplicht was om een vrouwenteam te kiezen. Toen koos ik voor Wolvertem Merchtem. Mijn broer Mats voetbalde bij Beigem en Grimbergen, maar stopte toen hij aan zijn hogere studie begon. Zelf combineer ik wel het voetbal met mijn studie voor leraar LO.”

Na het ontgoochelende gelijkspel in de derby tegen Mazenzele volgde voor Wolvertem Merchtem ook een pijnlijke 1-0-nederlaag in Brasschaat. “Misschien draait het al drie wedstrijden iets stroever, maar met een vier op negen beperkten we de schade eigenlijk wel. Voorheen deden we het wel prima met een lange zegereeks. We waren ook lang ongeslagen. In Brasschaat deden we het lang niet slecht. Enkel voor de doelmond wou het niet lukken, terwijl we op een hoekschop zelf een doelpunt slikten bij een zeldzame Brasschaatse kans.”

Zaterdag moet leider Drongen voor de bijl in het Merchtemse stadion Dooren. “Voor toppers kunnen we doorgaans op extra supporters rekenen. De sfeer in de groep is alvast uitstekend. We beschikken over een jonge groep met naast een resem jonge twintigers ook enkele beloftevolle tieners die pas komen piepen. Bij een promotie dringt zich wel versterking op om de groep in de breedte beter te stofferen om blessures op te vangen. Eerst moeten we nu voorbij Drongen geraken.”