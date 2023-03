Chanel Vandenhouwe gaat ook op haar twintigste verjaardag onderuit met Eendracht Aalst: “Beloning blijft telkens uit”

Ook in Play-off 2 wil het maar niet lukken voor Eendracht Aalst, dat in het zand beet tegen KV Mechelen (1-2) en Sporting Charleroi (2-0), de twee andere staartploegen. Als klap op de vuurpijl moest doelvrouw Hazel Engelen in Charleroi geblesseerd naar de kant.

De Aalsterse Chanel Vandenhouwe ging dinsdag in Charleroi met Eendracht Aalst onderuit op haar twintigste verjaardag. “Ik had mijn verjaardag uiteraard liever met een zege gevierd of toch minstens met een gelijkspel. Ik vond dat we globaal een goede wedstrijd speelden. Helaas kwamen we snel op achterstand. Nadien toonden we ons de evenknie en versierden we ook wel enkele kansen. Bij het plukken van een bal kwam Hazel Engelen blijkbaar slecht neer. Onze doelvrouw kon niet meer verder en trok na de wedstrijd naar het ziekenhuis, waar ze een gipsverband kreeg aangemeten. We stonden goed in blok en combineerden vlot. We kenden helaas wat tegenslag. Ik vond een gelijkspel een correcte uitslag, maar bij het slotsignaal prijkte er wel 2-0 op de bordjes. De ontgoocheling was groot. We wilden zo graag met de zege huiswaarts keren. In dat geval sprongen we over Charleroi in het klassement en lieten we de rode lantaarn achter. We werken keihard als ploeg, maar de beloning bleef vooralsnog telkens uit.”

Zaterdag kwam Aalst ook tegen KV Mechelen van een kale reis thuis. “Ook tegen KV Mechelen kenden we geen greintje geluk”, gaat Vandenhouwe verder. “We klommen wel op voorsprong, maar een owngoal kostte ons onze voorsprong en een strafschop deed ons de das om. Noem het gerust een ongelukkige nederlaag van een ploeg die in de hoek zit waar de klappen vallen. Hard blijven werken om de kentering in te zetten blijft de enige optie. Naar volgend seizoen toe worden versterkingen aangekondigd en de huidige groep blijft bij elkaar. Toch moeten we nu vooral focussen op dit seizoen en de zes resterende matchen.”

Vier op zestig

Zaterdag komt Zulte Waregem op bezoek in het Pierre Cornelisstadion, waar de Eendracht Ladies met een onthutsend rapport van vier op zestig het kneusje van de klas zijn. “We proberen de kentering in te zetten”, blijft Vandenhouwe strijdvaardig. “We ontsnappen dit seizoen aan de degradatie omdat de Super League een gesloten competitie is. Vanaf volgend seizoen liggen de kaarten anders en degradeert de hekkensluiter wel. Ik geloof in de kwaliteiten van de bestaande groep, die bovendien ook nog versterkt wordt.”