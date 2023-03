Schotse premier verontschuldigt zich voor gedwongen adopties

De afscheidnemende Schotse premier Nicola Sturgeon heeft zich publiekelijk verontschuldigd voor de ooit gangbare praktijk van gedwongen adopties in een deel van haar land. “We erkennen dat wat we gedaan hebben vreselijk verkeerd was. En we kunnen unaniem zeggen dat het ons spijt”, zei een zichtbaar ontroerde Sturgeon woensdag in het Schotse parlement in Edinburgh.