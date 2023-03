Opnieuw manifestanten opgepakt in Frankrijk na pensioenhervorming

Dinsdagavond zijn in verschillende Franse steden opnieuw mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de omstreden pensioenhervorming van de regering. In de hoofdstad Parijs zijn 46 manifestanten opgepakt, meldt een politiebron.

Een bijeenkomst die oorspronkelijk georganiseerd was door vakbonden op de Place de la République, liep uit op een gespannen confrontatie tussen manifestanten en ordediensten. Zij namen elkaar onder vuur met projectielen enerzijds en traangasgranaten anderzijds. Op het hoogtepunt van de bijeenkomst van de vakbonden, die om 20.30 uur ten einde liep, bevonden zich volgens de politie van Parijs ongeveer 3.500 mensen op het plein.

Vervolgens zouden de organisatoren het plein verlaten hebben, maar zou een groep mensen projectielen in de richting van de brandweer gegooid hebben, aldus een politiebron. De manifestanten zouden gepoogd hebben in een wilde stoet te vertrekken, maar werden tegengehouden door de ordediensten. Die zouden op hun beurt de Place de la République in een nevel van traangas gehuld hebben. Ook het gelijknamige metrostation werd overspoeld met traangas, waardoor het omstreeks 21.00 uur gesloten werd.

© REUTERS

Vlak voor middernacht speelden manifestanten nog een kat-en-muisspel met de ordediensten op de Place de la Bastille. De brandweer moest verschillende vuilnisbranden blussen.

Ook andere steden

Ook in andere steden kwamen mensen op straat. In Lille probeerden manifestanten de rode loper van het televisieseriefestival Series Mania op te lopen. Ongeveer 900 manifestanten namen er deel aan een vreedzame demonstratie, daarna waren er botsingen tussen ongeveer 250 mensen en de ordediensten, aldus een politiebron. In Grenoble namen ongeveer 5.000 mensen vanaf 19.00 uur deel aan een fakkeltocht. In Nantes liepen volgens de vakbonden 10.000 manifestanten, volgens de politie 4.100 mensen mee in een fakkeltocht. In Rennes kwamen volgens de organisatoren 4.000 mensen, volgens de prefectuur 1.200 mensen op straat.

Maandagavond waren al protestacties uitgebroken, waarbij bijna 300 manifestanten werden opgepakt. Dat gebeurde nadat de twee moties van wantrouwen tegen de Franse regering waren verworpen. De moties waren voor de parlementsleden de laatste mogelijkheid om de omstreden pensioenhervorming tegen te houden. De verhoging van de pensioenleeftijd en de beslissing van de regering om die hervorming zonder stemming in het parlement door te drukken, heeft tot veel ongenoegen geleid bij een deel van de Franse bevolking.