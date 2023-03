Qmusic-dj Jolien Roets en Hakim Chatar opnieuw ouders geworden: “Heel onverwacht in ons eigen bed thuis”

Ze liet op zich wachten, maar op 14 maart had het dochtertje van Q-dj Jolien Roets en Hakim Chatar dan toch zin om ter wereld te komen. Het zusje van Idris kreeg de naam Mina Lamia. “Deze diva heeft haar spectaculaire entree zeker niet gemist”, schrijft Roets op Instagram.

Mina Lamia Chatar kwam een dikke week geleden ter wereld “op nog geen drie uur tijd”, deelt de Q-dj met haar volgers. Het is het tweede kindje voor Jolien Roets en Hakim Chatar. “Ze is duidelijk born ready om broer Idris Mehdi’s en ons leven helemaal op stelten te zetten”, schrijft Jolien. Broer Idris wordt in april 2 jaar.