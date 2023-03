Al meer dan een jaar verboden en toch nog geen enkele boete voor stookolieketels

Hoewel het al bijna anderhalf jaar verboden is, zijn er tot op vandaag nog geen boetes uitgereikt voor het alsnog plaatsen van stookolieketels. De reden? de regelgeving moet nog worden aangepast.

Het was één van de speerpunten uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering van Jan Jambon: een verbod op stookolieketels, ook wel ‘mazoutketels’ genoemd, met ingang van 1 januari 2022.

De verwarmingstechniek wordt als voorbijgestreefd en te vervuilend gezien, denk ook aan lekkende stookolietanks. Brafco, de sectorfederatie van de Brandstofhandelaars die het verbod erg betreurt, schat dat “enkele honderdduizenden gezinnen in Vlaanderen vandaag op stookolie verwarmen”. Boetes gaan tot 3.000 euro voor wie toch nog een stookolieketel laat plaatsen. Ook de installateur kan een administratieve geldboete worden opgelegd, tot zelfs 20.000 euro.

Maar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geeft nu toe dat er “tot dusver nog geen boetes werden uitgereikt”. De reden? “Er worden nog enkele verduidelijkingen aan het Energiedecreet voorbereid, die een impact hebben op het handhavingskader”, antwoordde de minister aan Vlaams parlementslid en energiespecialist Robrecht Bothuyne (CD&V).

Wat mag nog wel?

Nog volgens de Vlaamse energieminister “moet er in de huidige context van een energiecrisis over gewaakt worden dat de aanpak voldoende draagvlak blijft houden. Ik zet daarom vooral in op extra sensibilisering en begeleiding van gezinnen bij het energie-efficiënter maken van hun verwarmingsinstallatie”, aldus Demir.

Iets waar Robrecht Bothuyne alle begrip voor heeft. “Niemand wil een heksenjacht. Maar als je iets verbiedt, moet je dat ook handhaven.”

Wat er exact nog mag en niet? In een bestaande woning – in een straat waar al aardgas ligt – mag sinds 1 januari 2022 geen nieuwe stookolieketel meer worden geplaatst. Aan een bestaande installatie mogen sinds dezelfde datum enkel nog kleine herstellingen gebeuren.

Ook wanneer u grondig renoveert of een nieuwbouwwoning zet, is een stookolieketel sinds begin 2022 geen optie meer.

De enige uitzondering is wanneer u in een bestaand huis woont in een straat waar nog geen aardgas ligt. Dan mag u nog “een stookolieketel plaatsen ter vervanging van uw bestaande verwarmingsketel”, aldus het Energiedecreet.

LEES OOK. Steeds meer klachten over EPC-score, en het valt op dat die niet allemaal uit dezelfde hoek komen