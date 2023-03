“Straatboefjes” stelen ruim 120.000 euro aan originele pagina’s uit “absurd meesterwerk” van Herr Seele: “Ze hebben geen benul van wat ze gestolen hebben”

Oostende/Anderlecht

Herr Seele is het slachtoffer geworden van een diefstal in Anderlecht. Uit een gesloten wagen werden twaalf originele pagina’s gestolen uit het album De paardenschenkers uit 1983, gemaakt door Herr Seele en Kamagurka. Eén pagina is zo’n 10.000 euro waard, maar vooral de emotionele en historische waarde is onschatbaar. “Vermoedelijk hebben de dieven zelfs geen benul van wat ze precies gestolen hebben”, zegt Herr Seele aangeslagen.