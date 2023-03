Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten

De Federal Reserve heeft woensdag de rente opnieuw verhoogd met 25 basispunten. De Amerikaanse centrale bank moest een evenwicht zien te vinden tussen enerzijds de strijd tegen de hoge inflatie (waarvoor de rente wordt opgetrokken om de vraag te laten afkoelen) en anderzijds de plotse bankencrisis in de VS, met de val van Silicon Valley Bank en Signature Bank.

Normaal is de richting van het rentebeleid vrij duidelijk, maar deze keer twijfelden heel wat analisten. Een meerderheid verwachtte een stijging met 25 basispunten, maar sommigen gingen toch uit van een rentepauze, om de financiële stabiliteit te versterken.

De rentestijging met 25 basispunten, die unaniem werd beslist, is de negende op rij maar het ritme van de verhogingen werd wel al teruggeschroefd. Na vier maanden van telkens 75 basispunten, werd dat in december teruggeschroefd naar 50 basispunten, en in februari naar 25 basispunten.

De renteverhogingen zijn nodig om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Die inflatie in de VS is intussen vertraagd tot 6 procent, het laagste niveau sinds september 2021. Maar dat is wel nog altijd een pak hoger dan de doelstelling van 2 procent.

De Fed gaat woensdag uit van een kerninflatie van 3,6 procent in 2023, iets hoger dan de eerder voorziene 3,5 procent. De recente turbulentie in de bankensector zou volgens de centrale bank kunnen wegen op de economische activiteit, al is er nog veel onzekerheid. Het bbp van de VS zou dit jaar met 0,4 procent groeien, luidt de verwachting woensdag, of 0,1 procentpunt minder dan bij de vorige prognose. Voor volgend jaar wordt de groei nog meer naar beneden herzien: -0,4 procentpunt tot 1,2 procent.