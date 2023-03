Twee leerkrachten neergeschoten door student in Amerikaanse school, dader nog steeds op de vlucht

Een minderjarige student heeft woensdag twee leerkrachten neergeschoten in een middelbare school in het Amerikaanse Denver. Hij vluchtte daarna weg. De politie is nog steeds op zoek naar de dader.

Omstreeks 9.50 uur (lokale tijd) kregen de hulpdiensten een noodoproep binnen over een schietpartij op de East High School in Denver. Een minderjarige student zou er twee leerkrachten neergeschoten hebben.

De student in kwestie werd sowieso al beter in de gaten gehouden en werd elke dag gefouilleerd voordat hij de school mocht betreden, schrijft CNN. Ook woensdagochtend was dat het geval, maar toen haalde de jongen een vuurwapen boven en schoot hij twee leerkrachten neer. Zij zouden allebei nog in leven zijn.

De jongeman vluchtte daarna weg. De politie is nog steeds naar hem op zoek . Ook zijn vuurwapen werd nog niet gelokaliseerd.

