De ‘Zalando van het leger’ moet weer gratis

De ‘Zalando’ van het Belgische leger moet opnieuw volledig gratis. Dat suggereert alvast het zogenaamde Geschillencomité binnen het Belgische leger, dat zich over de kwestie boog.

Waar het over gaat? Sinds kort kunnen militairen hun uniformstukken via een webshop bestellen. De kledij wordt dan vervolgens thuis geleverd, gratis, zoals we dat gewoon zijn bij andere bestellingen op internet.

Maar enkele maanden na de lancering van de militaire ‘Zalando’ besliste de legerleiding dat militairen vanaf hun zesde bestelling dat jaar telkens 10 euro verzendingskosten moesten betalen. Naar verluidt liepen de leveringskosten voor Defensie te hoog op, doordat sommige militairen elk paar sokken apart thuis lieten leveren, een volgens de vakbonden aan de haren getrokken voorbeeld.

Militaire vakbond ACMP vocht de beslissing over de leveringskosten aan, en met succes. Het Geschillencomité binnen Defensie oordeelt nu dat de regel “onmiddellijk weer moet worden ingetrokken, omdat die er kwam zonder enig voorafgaand overleg met de personeelsvertegenwoordigers”, aldus Yves Huwart van het ACMP.

Het oordeel van het Geschillencomité wordt nu aan defensieminister Ludivine Dedonder (PS) bezorgd. “We maken ons sterk dat zij het sterk onderbouwde standpunt van het Geschillencomité zal volgen en de regeling rond de verzendingskosten naar de prullenmand verwijst”, aldus nog Huwart.