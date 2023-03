Sasha Santens ziet hoe Club YLA weer in val van uitgekookt Genk loopt: “De bonuspunten van tegen Anderlecht zijn we nu weer kwijt”

Lang nagenieten van de historische 0-4-overwinning op landskampioen Anderlecht zat er niet in voor Club YLA. Tegen een sluw KRC Genk, dat eerder ook de hoop op de bekerfinale in de kiem smoorde, leed blauwzwart een 0-2-nederlaag. Zondag wacht met de thuismatch tegen Standard al een nieuwe klepper.

Vanuit de omschakeling snel en gevaarlijk in de rug van de verdediging opduiken, het is een stilaan beproefd recept bij KRC Genk. Veel tegenstanders beten zich al de tanden stuk op het uitgekookte spel, zo ook Club YLA dinsdagavond.

“Dat de Limburgers dit seizoen zo’n beetje ons zwarte beest geworden zijn wil ik niet gezegd hebben, maar feit is wel dat we hen nog niet konden kloppen en het lastig hebben met hun snelle tegenprikken”, geeft T2 Sasha Santens toe. “In een evenwichtige eerste helft zonder grote kansen werd de bezoekende spits Chiara Wielockx diep gestuurd. Onze keepster Femke Schamp moest wel ingrijpen, met een penaltyfout als gevolg. De strafschop werd feilloos omgezet, wat maakte dat we met een 0-1-achterstand de rust in gingen.”

Keepster Femke Schamp haalt Chiara Wielockx onderuit in de zestienmeter, waarna de bezoeksters van op de stip op voorsprong kwamen. — © Bart Vandenbroucke

“Tijdens de rust probeer je dan bij te sturen en vooral te benadrukken dat er alerter en gretiger moet gevoetbald worden. Niet met het gewenste effect, want na twee minuten in de tweede helft werd onze achterstand al verdubbeld”, zucht Sasha Santens. “Na een combinatie op de rechterflank werd Luna Vanzeir diep gestuurd, waarop Duijsters de assist in dank aannam door alert te reageren in ons strafschopgebied. Zelf konden wij nog dreigen met kopkansen voor Rania Boutiebi en Sejde Abrahamsson, maar ook Genk kwam meermaals dicht bij een derde goal. Achteraf gezien toch een ferme ontgoocheling, vooral omdat we ons niet gretig genoeg toonden in de duels en nog maar eens in de val van de uitgekookte Limburgers liepen.”

Omdat titelfavorieten Anderlecht en OHL met de punten morsen, lijkt het in Play-Off 1 nog alle richtingen te kunnen uitgaan. Voor blauwzwart is de opdracht duidelijk: op eigen veld moet er zondag absoluut gewonnen worden tegen Standard. “Het staat allemaal weer dicht op mekaar”, erkent Santens. “Wij pakten eigenlijk drie bonuspunten door de fabuleuze zege op Anderlecht, maar hebben die dinsdagavond al weer moeten inleveren. Het wordt nu heel belangrijk om zondag tegen de Rouches weer aan te knopen met de zege. We hebben in de competitie al bewezen dat we hen in de problemen kunnen brengen, maar dan zullen we wel van minuut één meer intensiteit aan de dag moeten leggen dan tegen Genk het geval was.”