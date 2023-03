Belgische kreeg vijf jaar lang uitkering, maar “vergat” te zeggen dat ze op “langdurige vakantie” was op Tenerife

“Ze is op Tenerife.” Toen de vrouw op 8 februari verwacht werd voor een hoorzitting in de correctionele rechtbank in Namen, werd ze verontschuldigd door haar advocaat. Zo werd de vinger meteen op de wonde gelegd. De RVA beschuldigde de vrouw ervan al 5 jaar een werkloosheidsuitkering te krijgen waar ze geen recht op heeft, omdat ze het ervan neemt op Tenerife. “Ze heeft geen voertuig in België sinds 2012 en bijna al haar uitgaven doet ze op Tenerife. Ze komt bijna nooit terug naar België, zelfs haar ouders in Profondeville bezoekt ze amper”, klonk het toen.

De vrouw zelf liet haar advocaat uitleggen dat het allemaal een vergissing was. Zij was op “langdurige vakantie” gegaan op Tenerife en had daar een man leren kennen. Samen hadden ze die vakantie daarom nog wat verlengd, en ze was “vergeten” dat ze van de RVA haar uitkering nog kreeg.

De vrouw kreeg in de voorbije 5 jaar 33.491 euro van de RVA, en moet dat volledige bedrag terugbetalen. Dat gaat ze afbetalen, aan een tempo van 100 euro per maand. Daarbovenop krijgt ze een boete van 4.800 euro en maakt ze 3 jaar lang geen aanmerking op een uitkering.