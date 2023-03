Japans ruimtevaartuig komt na grote omweg in baan rond de maan

Het Japanse ruimtevaartuig Hakuto-R is maandagavond laat met succes in een baan rond de maan gebracht. Een mijlpaal voor het bedrijf Ispace, dat er grote plannen heeft.

”Hakuto-R succesvol in een baan rond de maan brengen is een belangrijke stap richting de totstandbrenging van een transportdienst voor goederen”, schrijft Ispace in een update over het ruimtevaartuig. Het toont volgens het Japanse bedrijf aan dat er ook mogelijkheden zijn om mensen naar die baan rond de maan te brengen.

Het onbemande commerciële vaartuig Hakuto-R werd op 11 december 2022 gelanceerd met een SpaceX Falcon 9-raket en ging via een grote omweg naar de maan om zo energie-efficiënt mogelijk te zijn. Het gebruikte de zwaartekracht van de aarde en de zon, waardoor het niet een paar dagen maar een paar maanden onderweg was.

Deze mijlpaal is niet het einde van de missie van het toestel. De bedoeling is dat Hakuto-R ook nog proberen om in april te landen op de maan. Het zou het eerste ruimtevaartuig van een privébedrijf zijn dat daarin slaagt. Als het lukt, zal het de verkenner Rashid daar in stelling brengen voor de ruimtevaartorganisatie van de Verenigde Arabische Emiraten.

De uiteindelijke bedoeling van Ispace is op termijn grondstoffen en water op de maan te delven, zodat daar een bemande basis gebouwd kan worden.