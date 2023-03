Hoogbejaarde gestorven in verdachte omstandigheden, familieleden brengen nacht door in de cel

Heers

In de Gelindenstraat in Mechelen-Bovelingen is in de nacht van dinsdag op woensdag een hoogbejaarde man in verdachte omstandigheden gestorven. Het parket Limburg is de zaak nog aan het onderzoeken. Enkele familieleden van het slachtoffer zouden de nacht hebben doorgebracht in een politiecel in Sint-Truiden.