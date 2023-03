Teleurstelling na afgeschafte Queer Iftar: “We vragen niet veel: dat we mogen bestaan, geloven in God en met gelijkgezinden samenkomen”

Queer Iftar, het feestmaal dat volgende week in De Roma zou worden opgediend voor moslims uit de LGBTQIA+-gemeenschap, is afgelast. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd. Een beslissing die veel reacties uitlokt. Het blijft ook vandaag te vaak een moeizame match, én moslim én holebi zijn. “We vragen nochtans niet veel. Gewoon dat we mogen bestaan, geloven in God en met gelijkgezinden samenkomen.”