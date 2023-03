Hoe zou het nog zijn met … Pär Zetterberg? “Mijn ontslag? Ik was toen zelf van plan om op te stappen bij Anderlecht”

Sinds Pär Zetterberg (52) in 2020 ontslagen werd als assistent bij Anderlecht, praatte hij nooit meer over paars-wit. De match Zweden-België biedt echter de kans om met ‘Mister Z’ over voetbal en het leven te praten. Hij blijkt een toppadelspeler te zijn, raadde spits Gustaf Nilsson aan bij Union te tekenen en richt zijn vizier finaal toch een beetje op RSCA. “Vincent Kompany heeft me achteraf gebeld.”