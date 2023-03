Een hele familie sprong na elkaar de dood tegemoet vanop Zwitsers balkon. Nu pas wordt duidelijk wat hen bezielde

Een jaar nadat vijf leden van een familie zich in het Zwitserse Montreux van het balkon gooiden, is het onderzoek naar dat familiedrama afgerond. Volgens de speurders gaat het om een familie die was gaan geloven in allerlei complottheorieën en geen toekomst meer zag. Toen agenten kwamen aanbellen, maakten ze er een einde aan.

24 maart 2022, 6.15 uur ’s ochtends. Eén per één springen vijf leden van dezelfde Franse familie van het balkon op de zevende verdieping in het Zwitserse Montreux, aan het Meer van Genève tegenover het casino van Montreux. Nasrine Feraoun (41), haar tweelingzus Narjisse, haar echtgenoot Eric David (40), hun dochter (8) en zoon (15). Alleen die laatste overleeft het. Na maanden in coma zal hij ontwaken en zich niets meer herinneren van de feiten.

Het gruwelijke tafereel stelt de hulpdiensten voor een mysterie. Van enig geruzie of gevechten voordien lijkt geen sprake te zijn geweest, en uit de autopsieën blijkt dat geen van hen onder invloed was. Volgens getuigen schreeuwde geen van hen toen ze van het balkon sprongen. Een jaar later brengt de openbaar aanklager in het kanton Vaud de resultaten van het onderzoek naar buiten, en daaruit blijkt dat het niet om een ongeval ging. Het ging om collectieve zelfdoding.

Complottheorieën

Volgens het onderzoek, zo meldt het Openbaar Ministerie, hadden de moeder en haar tweelingzus een “erg dominante en bezitterige persoonlijkheid”. “Een groot contrast met de vader. Zij hadden een grote invloed op de kinderen en maakten hen wijs dat de wereld heel vijandig tegenover hen stond.” Enig contact met de buitenwereld hadden de kinderen niet: ze kregen thuisonderwijs en alleen de tweelingzus van de moeder ging werken.

In de woning vonden de hulpdiensten na het drama grote voorraden voedsel, kleding, medicijnen en verzorgingsproducten. Typisch voor de levensstijl van de familie, onder invloed van de moeder en haar tweelingzussen. Die twee geloofden in complottheorieën en probeerden volledig in hun eigen noden te voorzien. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne die er zo snel op volgde gingen zij steeds meer geloven dat de wereld slecht was en dat ze hier weg moesten.

Agenten bellen aan

De “collectieve zelfdoding” was “voorbereid en gerepeteerd”, zo staat in het persbericht te lezen. “Ze hadden een vertrek naar een ‘betere wereld’ georganiseerd.” Een datum was niet afgesproken, ze zouden wachten op een gebeurtenis die hen helemaal overtuigde. Die trigger was uiteindelijk het bezoek van twee agenten, die de vader kwamen verhoren over het thuisonderwijs dat zijn zoon kreeg. Toen de agenten aanbelden, hoorden ze aan de andere kant van de deur woorden gewisseld worden. De deur werd gebarricadeerd, waarna de vijf aanwezigen zich in niet meer dan 5 minuten één per één van het balkon gooiden.

Het onderzoek is afgesloten.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.