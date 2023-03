Zonen van Franse legende Lilian Thuram dollen met elkaar bij nationale ploeg: “Hij heeft niet eens een handtekening”

Marcus en Khéphren Thuram werden door Deschamps allebei opgeroepen voor dat aankomende tweeluik op vrijdag en maandag. Vooral voor de 21-jarige Khéphren, middenvelder bij Nice, is dat een unicum. Marcus, aanvaller bij Borussia Mönchengladbach, werd al eerder opgeroepen.

Voor vader Lilian Thuram, die met Frankrijk wereldkampioen werd in 1998 en Europees kampioen in 2000, is het eveneens een unicum omdat hij voor het eerst zijn twee zonen mocht afvaardigen naar Clairefontaine, de uitvalsbasis van de Franse nationale ploeg. Het leverde prachtige beelden op toen hij Marcus en Khéphren in die richting zag vertrekken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De broers trainden woensdag samen met de rest van de selectie en daarbij dolden de twee met elkaar. Enkele fans waren getuige van die training en wilden dan ook een handtekening. Marcus stak er de draak met zijn jongere broer: “Hij mist ervaring. Het was de eerste keer dat hij handtekeningen moest uitdelen en hij heeft niet eens een eigen handtekening. Hij is nog maar sinds vorig jaar begonnen met voetballen”, werd er afgelachen.