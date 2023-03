Chelsea en Wolfsburg nemen optie op halve finale in Champions League voor vrouwen

Chelsea heeft woensdagavond een goede uitgangspositie verworven in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League in het vrouwenvoetbal. De Londense vrouwen haalden het met 0-1 bij Olympique Lyon. Wolfsburg zegevierde met dezelfde score bij Paris Saint-Germain.

De Noorse winger Guro Reiten opende op het halfuur de score voor Chelsea, op aangeven van de Schotse Erin Cuthbert. Red Flame Janice Cayman bleef 90 minuten op de bank bij Lyon.

In PSG tegen Wolfsburg maakte de Nederlandse Janssen op strafschop de enige treffer voor het Duitse team. De Almeida kreeg bij deze penaltyfase bij de thuisploeg rood.

In de andere kwartfinales triomfeerde FC Barcelona dinsdagavond met 0-1 bij AS Roma. Bayern München legde in zijn heenmatch Arsenal over de knie met 1-0. De terugwedstrijden vinden volgende week plaats.