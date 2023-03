Zes woningen en meerdere auto’s beschadigd na aanslag bij veroordeelde crimineel in Borgerhout

Onbekenden hebben woensdagnacht een aanslag gepleegd in de Kortrijkstraat in Borgerhout. Een explosief ontplofte aan de woning van Bilal B., een veroordeelde crimineel. Niemand raakte gewond, maar zes woningen en enkele geparkeerde wagens liepen wel schade op.

De aanslag vond woensdagnacht kort voor 2 uur plaats. De Antwerpse politie kwam ter plaatse en stelde een ruime perimeter in. “Niemand raakte gewond. Er is schade aan zes woningen en enkele voertuigen. Het gaat over glasschade, schade aan rolluiken, en lakschade bij de wagens”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Zowel het gerechtelijk lab, DOVO en de andere gekende diensten komen ter plaatse. Omwonenden krijgen slachtofferzorg aangeboden.”

De politie startte meteen met nazicht in de omgeving naar mogelijke daders, maar dat bleek voorlopig negatief. De aanslag was vermoedelijk gericht tegen Bilal B., een veroordeelde crimineel. Het explosief kwam volgens onze informatie namelijk tot ontploffing voor zijn woning. Bilal B. werd vorige maand nog veroordeeld tot zeven jaar cel voor zijn aandeel bij de aanslag op The Pasta House in Deurne.

Toeval of niet: nog volgens onze informatie was B. zich vandaag gaan aangeven bij de politie. “Een link met het drugsmilieu is een piste die het meest denkbaar is, al sluiten we andere pistes uiteraard nooit uit”, zegt Bruyns nog.

© BFM

