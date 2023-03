Zeker vijf doden bij zwaar stormweer in Californië

De stad San Francisco meldde woensdag dat twee mensen bezweken zijn aan verwondingen die ze door het extreme weer hadden opgelopen. In Oakland werd een dakloze man aangetroffen in zijn tent, die was geraakt door een omgevallen boom, schreef de San Francisco Chronicle. De twee andere doden vielen in de county’s Contra Costa en Portola Valley.

Zware regens en rukwinden richtten dinsdag al schade aan in grote delen van Noord-Californië: in San Francisco waaiden meer dan 700 bomen om of raakten ze beschadigd. De storm vernietigde ook de ruiten van appartementsblokken, en tienduizenden mensen moesten het tijdelijk zonder stroom doen. Veder waren er ook meldingen van nog meer schade aan wegen, overstromingen en aardverschuivingen.

Al sinds januari wordt de staat getroffen door noodweer, hoewel de regio in het verleden in dezelfde periode vaak last had van droogte en dorheid. De bodem is reeds verzadigd intussen.