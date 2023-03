Canada één van snelst groeiende landen ter wereld door immigratie

In 2022 groeide de bevolking van Canada volgens overheidsagentschap Statistics Canada met 1.050.110 inwoners, tot een geschat totaal van 39.566.248. De bevolkingsaanwas van 2,7 procent is de grootste sinds 1957, toen de naoorlogse babyboom en instroom van vluchtelingen de Canadese bevolking met 3,3 procent deed groeien.

“Internationale migratie is met 95,9 procent van het totaal veruit de belangrijkste reden van de hoge bevolkingsgroei”, meldt Statistics Canada. Met de hogere bevolkingsinstroom wil de Canadese overheid krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing tegengaan.

Canada staat daarmee in de wereldwijde top 20 van landen met de hoogste bevolkingsgroei. Bijna alleen in Afrika groeien landen even snel, voegt het overheidsagentschap er nog aan toe. “Als de groei jaren constant blijft, dan zou de Canadese bevolking verdubbelen in ongeveer 26 jaar.”