Europese dieselauto’s stoten te veel stikstofoxide uit

Veel dieselauto’s in Europa stoten te hoge hoeveelheden stikstofoxide uit. Dat blijkt uit een overkoepelende beoordeling van testen en onderzoeken van de voorbije jaren, uitgevoerd door de Amerikaanse ngo International Council on Clean Transportation (ICCT).

De beoordeling komt er nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie de definitie van een verboden manipulatie-instrument verduidelijkte, en zo de deur opende voor het vermoeden dat veel meer voertuigen zo’n instrument aan boord hebben.

Volgens de studie werd in zeker 77 procent van de tests op dieselauto’s in Europa verdachte niveaus van stikstofuitstoot vastgesteld, “wat wijst op het waarschijnlijke gebruik van een verboden manipulatie-instrument”.

Van de 1.400 tests die in gecontroleerde omgevingen werden uitgevoerd onder overheidstoezicht overschreden 85 procent van de tests op Euro 5-voertuigen en 77 procent van de tests op Euro 6-voertuigen de drempel voor verdachte emissies, aldus het ICCT. In overheidstest die in werkelijke omstandigheden werden uitgevoerd, lagen de percentages ongeveer even hoog.

Extreme uitstoot van stikstofoxide werd vastgesteld bij 40 procent van de tests, “wat aangeeft dat een verboden manipulatie-intrument bijna zeker aanwezig is”. In enkele recente uitspraken verduidelijkte de EU-rechtbank de definitie van zo’n instrument. Het gebruik ervan wordt beperkt tot “enkel wanneer er onmiddellijk gevaar voor schade” is.

In een arrest van dinsdag oordeelde het Hof dat wie een voertuig heeft gekocht dat is uitgerust met verboden manipulatiesoftware het recht heeft op schadevergoeding van de autofabrikant wanneer hij of zij hierdoor schade heeft geleden. Volgens het Hof zijn voertuigfabrikanten de koper verplicht een certificaat van overeenstemming af te geven. Dat document geeft de koper zekerheid dat het voertuig op het moment van fabricage voldeed aan alle regels. Het biedt de koper dus bescherming tegen een fabrikant die zijn verplichting niet nakomt.