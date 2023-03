Al acht jaar oorlog in Jemen: enorme humanitaire crisis, 17 miljoen inwoners leven met voedselonzekerheid

Het is op zondag 26 maart precies acht jaar geleden dat de burgeroorlog in Jemen escaleerde. Nog steeds woedt in het land een van de ergste humanitaire crises ter wereld. Door een combinatie van een ingezakte economie en de wereldwijde stijging van energieprijzen kampen ruim 17 miljoen inwoners nu met een grote voedselonzekerheid. Dat zegt Oxfam België in een persbericht.

De burgeroorlog in Jemen brak uit in 2011, maar escaleerde ruim drie jaar later toen de door Iran gesteunde rebellen de hoofdstad Sanaa innamen en de Jemenitische regering een tegenoffensief begon met steun van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. De daaropvolgende eerste luchtaanvallen op 26 maart 2015 worden door velen gezien als de startlijn van het jarenlange conflict.

In het voorjaar van 2022 kwamen de strijdende partijen na bemiddeling door de Verenigde Naties een bestand overeen, maar dat liep in oktober af. Sindsdien laait het geweld weer op. “De bevolking van Jemen is uitgeput door de oorlog”, zegt Ferran Puig, landendirecteur van Oxfam in Jemen. “Door de stijgende voedselprijzen en onbetaalde salarissen zijn zelfs basisvoedingsmiddelen voor veel Jemenieten onbereikbaar geworden.”

In sommige gebieden zijn de voedselprijzen inmiddels zes keer zo hoog als bij het begin van het conflict. Ook de prijs van kookgas is zo sterk gestegen dat veel gezinnen zich gedwongen zien om afvalplastic te gebruiken ter vervanging, met grote gezondheidsproblemen als gevolg.

Vooral vrouwen en kinderen zijn het slachtoffer van de crisis. Volgens cijfers van Unicef zijn 2,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar in Jemen acuut ondervoed. Bovendien hebben veel meisjes de schoolbanken moeten verlaten om te gaan bedelen of jong te huwen.

Terwijl de nood om hulp groeit, is het Wereldvoedselprogramma gedwongen om die terug te schroeven. Volgens Oxfam werd onlangs slechts 1,2 miljard van de nodige 4,3 miljard dollar toegezegd.