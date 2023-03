Vijf migranten verdronken, 28 anderen vermist bij schipbreuk voor kust Tunesië

Bij de schipbreuk van een bootje voor de kust van Tunesië zijn vijf vluchtelingen uit landen in Sub-Sahara-Afrika verdronken, 28 anderen zijn vermist. Dat meldt een Tunesische mensenrechtenorganisatie. Vijf mensen konden gered worden. Het bootje had 38 mensen aan boord, voor het merendeel afkomstig uit Ivoorkust, en was daarmee overladen.