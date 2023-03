Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken pleit voor terugkeer van VS in Unesco

“Ik denk echt dat we terug moeten keren naar Unesco”, zegt Blinken. “Niet om hen een cadeautje te geven, maar omdat de zaken die daar gebeuren er echt toe doen.” De minister verwijst onder meer naar de debatten over onderwijs en kunstmatige intelligentie die binnen de VN-organisatie gevoerd worden.

Maar Amerikaans lidmaatschap is ook belangrijk om de dominante positie van China tegen te gaan. “China is momenteel het land dat de grootste bijdrage levert aan Unesco”, zo klinkt het. “Wij zitten zelfs niet aan tafel. Het is belangrijk dat we er terugkeren.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een bedrag van 150 miljoen dollar gevraagd om een terugkeer te kunnen financieren.

De VS hadden zich eind 2018 uit Unesco teruggetrokken. De toenmalig Amerikaanse president Donald Trump nam die beslissing vanwege de “anti-Israëlische vooringenomenheid” van de organisatie. In 2011 hadden de VS hun financiële bijdragen aan Unesco al opgeschort, uit protest tegen het besluit om Palestina als lidstaat te aanvaarden.