VS waarschuwen Oeganda voor “economische gevolgen” bij invoering van draconische antihomowet

“We moeten bepalen of we al dan niet overgaan tot economische consequenties, als deze wet inderdaad wordt aangenomen en in werking treedt,” zei John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad.

De invoering van de wet is nog niet zeker – hij moet worden goedgekeurd door de president – maar de VS “houden dit zeer nauwlettend in de gaten”, benadrukte Kirby. “Financiële gevolgen zouden zeer betreurenswaardig zijn, omdat veel van de economische hulp die wij bieden voor de gezondheidszorg is”, voegde hij eraan toe.

Draconische wet

Het Oegandese parlement heeft dinsdagavond een draconische antihomowet aangenomen. Het is voortaan verboden om je te identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans of queer (LGBTQ). Mensen die homoseksuele daden verrichten of het nalaten pogingen tot dergelijke daden te melden, riskeren zeven tot tien jaar gevangenisstraf of hoge boetes.

In 2014 trachtte het Oegandese parlement al een gelijkaardige wet aan te nemen, waardoor “veroordeelde” homoseksuelen levenslange gevangenisstraffen zouden krijgen. Het wetsvoorstel werd toen echter vernietigd door procedurele fouten.