Een wereldrecord om U tegen te zeggen: doelman scoort met pegel van 101 (!) meter (al kreeg hij ook wat hulp van zijn collega)

Leandro Requena is in één klap wereldrecordhouder geworden. De Argentijnse doelman van het Chileense Cobresal scoorde deze week een doelpunt met een trap van in zijn eigen kleine rechthoek. Daarmee overbrugde Requena een afstand van liefst 101 meter, waarmee hij voortaan het verste doelpunt ooit scoorde aangezien het vorige record op 96 meter stond. Al kreeg hij ook wat hulp van zijn collega bij Colo Colo, die zwaar de mist in ging.