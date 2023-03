Belgische voetbalbond zet CEO Peter Bossaert aan de deur na crisisvergadering

Uitgerekend een dag voor de Rode Duivels naar Zweden vertrokken voor een nieuwe campagne met een nieuwe bondscoach, was het aan de top van de voetbalbond tot een open oorlog gekomen tussen de raad van bestuur en CEO Peter Bossaert. De onmiddellijke aanleiding was een loonsindexatie die Bossaert vorig jaar kreeg uitgekeerd en achter de rug van de raad van bestuur zou zijn doorgevoerd. Voorzitter Paul Van den Bulck stuitte op de informatie tijdens een externe audit waarvan de resultaten deze week met de bestuurders van de bond werden gedeeld.

Volgens een dertig bladzijden tellend rapport was er sprake van ‘een inbreuk op de ethische code’ en was de contractaanpassing ‘in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde’. Twee vertegenwoordigers van Voetbal Vlaanderen, een van de geledingen van de bond, riepen daarop woensdagavond een buitengewone bestuursvergadering bij elkaar. Bossaert moest daarin de bestuurders overtuigen dat zijn loonsverhoging wel degelijk volgens de interne regels werd doorgevoerd. Maar dat was dus blijkbaar niet gelukt, hij is ontslagen.

“De Raad van Bestuur van de KBVB heeft beslist om het contract van zijn CEO Peter Bossaert met onmiddellijke ingang te beëindigen”, klinkt het. “De Raad van Bestuur maakt vanaf vandaag ook werk van de opvolging van zijn CEO en zal er intussen over waken dat de dagelijkse werking verzekerd blijft.”

Over de schreef

Bossaert zou ook geen ontslagvergoeding krijgen na zijn ongeoorloofde opslag. Hij zal, logischerwijze, ook niet op het vliegtuig richting Zweden zitten. Paul Van den Bulck wel. De crisisvergadering duurde woensdag tot 22u30. Toen was al beslist om Bossaert te ontslaan, maar werd er nog gezwegen over de uitkomst. Tot vanochtend.

Robert Huygens en Marc Van Craen riepen de vergadering van de Raad van Bestuur vervroegd bijeen omdat het zo niet verder kon. Vorige week zijn Bossaert en Van den Bulck nog samen naar Rwanda gegaan. Zijn verdiensten worden erkend en hij heeft een nieuwe wind laten waaien, maar hij is te ver gegaan volgens de voetbalbond.

Dit alles heeft geen gevolgen voor nieuwe bondscoach Domenico Tedesco en zijn omkadering. Er is wel de bedenking: dit kan ook gevolgen hebben voor mensen die Bossaert op verschillende posten had neergezet, zoals marketingdirecteur Manu Leroy en legal officer Peggy Leys.

Peter Bossaert (56) trad in september 2018 aan als CEO van de KBVB na een lange carrière in dienst bij Medialaan (vandaag DPG Media). Hij volgde bij de voetbalbond Koen De Brabander op.

Het conflict binnen de bondstop werpt een schaduw over het begin van de kwalificatiecampagne van de Rode Duivels voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Vrijdagavond spelen Kevin De Bruyne en co hun eerste wedstrijd in Solna tegen Zweden. Het is tevens het debuut van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, de opvolger van Roberto Martinez.