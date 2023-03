Ex-president Medvedev: “Arrestatie van Poetin in buitenland zou gelijkstaan aan oorlogsverklaring”

“Stel je voor dat de situatie zich echt voordoet. Een zittend president van een kernmacht komt bijvoorbeeld naar Duitsland, en wordt opgepakt. Wat is dat? Een oorlogsverklaring aan de Russische Federatie”, aldus Medvedev.

Sinds vorige week is er een internationaal arrestatiebevel van kracht tegen Poetin wegens oorlogsmisdaden in Oekraïne. Rusland erkent de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof echter niet. Volgens de Duitse minister van Justitie Marco Buschmann moet Duitsland het arrest bijgevolg uitvoeren en Poetin in de boeien slaan als hij Duits grondgebied zou betreden. “Is hij zich er eigenlijk van bewust dat dat een oorlogsverklaring is?”, aldus Medvedev. “Of heeft hij nagelaten om zijn huiswerk te maken?”

Medvedev heeft zich de voorbije maanden regelmatig laten opmerken met scherpe en soms bizar aandoende uitvallen aan het adres van het Westen. Waarnemers vermoeden dat hij zich het imago van een hardliner wil aanmeten met het oog op een mogelijke opvolging van Poetin.

Oekraïne en China

Medvedev beklemtoonde ook nogmaals dat Oekraïne een deel van Rusland is. Rusland kan volgens de ex-president niet toestaan dat Oekraïne lid wordt van de NAVO, waarmee dan “een militaire operatie tegen Rusland zou beginnen”.

Medvedev is naar eigen zeggen ook niet bezorgd dat het partnerschap tussen Rusland en China ongelijk is. Volgens de ex-president vullen beide landen elkaar perfect aan. “Geen enkele alliantie is ooit absoluut uitgebalanceerd. China is veel groter dan Rusland, gemeten aan zijn bevolking en economie. Maar Rusland heeft eigen capaciteiten.”