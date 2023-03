Daar zijn de EK-kwalificaties! Alles wat u moet weten over (de aanloop naar) het EK voetbal 2024 in Duitsland

Het aftellen naar het EK voetbal 2024 kan beginnen. Donderdagavond staan de eerste kwalificatiewedstrijden op het programma en met Italië-Engeland is er meteen een topper. Maar wanneer en tegen wie spelen de Rode Duivels ook alweer? Hoeveel landen mogen er deelnemen en in welk format? En wanneer begint het EK in Duitsland precies? Hieronder vindt u een antwoord op al uw vragen over (de aanloop naar) het EK 2024.

Hoeveel landen mogen er deelnemen?

Het EK wordt gespeeld met 24 landen, aan de kwalificaties nemen 53 landen deel. In totaal zijn er tien kwalificatiegroepen: zeven groepen van vijf landen, drie groepen van zes landen. De eerste twee van elke groep kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK. Gastland Duitsland is automatisch geplaatst en hoeft dus geen kwalificaties te spelen.

Wanneer vinden de kwalificatiematchen plaats?

Alle kwalificatiewedstrijden worden tussen maart en november dit jaar afgewerkt. Alle landen in dezelfde groep spelen twee keer tegen elkaar, dus voor de groepen met zes landen zijn er tien speeldagen en voor de groepen met vijf landen zijn er acht speeldagen. Elke interlandbreak worden er twee speeldagen afgewerkt.

Speeldata kwalificatiecampagne Speeldag 1: 23-25 maart Speeldag 2: 26-28 maart Speeldag 3: 16-17 juni Speeldag 4: 19-20 juni Speeldag 5: 7-9 september Speeldag 6: 10-12 september Speeldag 7: 12-14 oktober Speeldag 8: 15-17 oktober Speeldag 9: 16-18 november Speeldag 10: 19-21 november

Bukayo Saka (21) wordt steeds belangrijker bij Engeland. — © AP

Hoe zien de kwalificatiegroepen eruit?

De Rode Duivels zitten in groep F, een groep van vijf landen met Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland. Op papier een vrij makkelijke groep. Groep B (met Nederland en Frankrijk) en groep C (met Italië en Engeland) worden de meest interessante.

De groepen Groep A: Spanje, Schotland, Noorwegen, Georgië, Cyprus Groep B: Nederland, Frankrijk, Ierland, Griekenland, Gibraltar Groep C: Italië, Engeland, Oekraïne, Noord-Macedonië, Malta Groep D: Kroatië, Wales, Armenië, Turkije, Letland Groep E: Polen, Tsjechië, Albanië, Faeröer Eilanden, Moldavië Groep F: België, Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan, Estland Groep G: Hongarije, Servië, Montenegro, Bulgarije, Litouwen Groep H: Denemarken, Finland, Slovenië, Kazachstan, Noord-Ierland, San Marino Groep I: Zwitserland, Israël, Roemenië, Kosovo, Wit-Rusland, Andorra Groep J: Portugal, Bosnië en Herzegovina, IJsland, Luxemburg, Slovakije, Liechtenstein

Hoe worden de laatste tickets verdeeld?

Als u goed heeft opgelet, dan weet u dat er na de kwalificaties nog 3 van de 24 tickets voor het EK te verdelen zijn. En neen, die worden niet uitgedeeld aan de beste derdes van de kwalificatiegroepen. Er worden namelijk play-offs gespeeld met de landen die zich nog niet kwalificeerden en het best presteerden in de… Nations League.

Jamal Musiala (20), het wonderkind van Duitsland. — © AFP

Hoe werken de play-offs?

In de strijd om de laatste drie EK-tickets gaan er twaalf landen de trommel in. Ze spelen elk een halve finale, de zes winnaars stoten door naar de finale en de drie winnaars daarvan mogen naar het EK. De halve finales worden gespeeld op 21 maart 2024, de finales op 26 maart.

Het format waarbij rekening gehouden wordt met de prestaties in de Nations League werd voor het eerst toegepast voor het vorige EK en wordt nu dus herhaald. Bij het vorige EK waren er bovendien nog vier tickets te verdelen omdat het toernooi over heel Europa werd gespeeld en er dus geen gastland was. Toen konden Hongarije, Slovakije, Schotland en Noord-Macedonië zich via deze weg kwalificeren.

Wanneer begint het EK en waar worden de wedstrijden gespeeld?

De openingsmatch van het EK is op vrijdag 14 juni 2024 in München (Allianz Arena), de finale op zondag 14 juli in Berlijn (Olympiastadion). De andere speelsteden: Keulen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig en Stuttgart. Negen van de tien stadions deden al dienst op het WK 2006.

Krijgt Gonçalo Ramos (21) ook van Roberto Martinez de voorkeur op Cristiano Ronaldo? — © REUTERS

Wat is het toernooiformat?

De 24 landen worden ingedeeld in zes groepen van vier. Niet alleen de eerste twee van elke groep, maar ook de vier beste derdes stoten door naar de knock-outfase. Dat betekent dat er na de groepsfase slechts 8 van de 24 landen naar huis moeten. Sinds 2016 wordt er in dit format gespeeld. In totaal zullen er 51 wedstrijden gespeeld worden.

Wanneer is de loting?

In december 2023 in Hamburg, een precieze datum is nog niet bekend. Gastland Duitsland wordt sowieso het eerste land in groep A, dat staat vast. De andere 23 landen worden in vier potten onderverdeeld op basis van prestaties in de kwalificatieronde.

Kwalificatiecampagne Rode Duivels 24/03: Zweden-België 17/06: België-Oostenrijk 20/06: Estland-België 09/09: Azerbeidzjan-België 12/09: België-Estland 13/10: Oostenrijk-België 16/10: België-Zweden 19/11: België-Azerbeidzjan