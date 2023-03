“The Sky is Limit”: Red Flames presenteren nieuw uitshirt met wolkenmotief

“Lucht” als grafische print moet volgens de KBVB en ontwikkelaar adidas illustreren dat dat de ontwikkeling van de Red Flames en het Belgische vrouwenvoetbal geen grenzen kent. “The sky is the limit”, klinkt het.

“Vrouwenvoetbal is nog altijd een van de strategische pijlers waar we met de KBVB blijven op inzetten. We vinden het fantastisch dat adidas ons en de Red Flames steunt met opnieuw een shirt dat speciaal voor hen ontworpen is. We hopen zo jonge meisjes te blijven inspireren om de voetbalschoenen aan te binden. The sky is the limit!”, aldus Manu Leroy, marketing- en communicatiedirecteur van de KBVB.

Het shirt bestaat voor 50 procent bestaat uit Parley Ocean Plastic en voor 50 procent uit gerecycleerd polyester. Parley Ocean Plastic wordt gemaakt van gerecycleerd plasticafval dat is geruimd op afgelegen eilanden, stranden, kustgemeenschappen en kustlijnen, een samenwerking van adidas en de Parley organisatie.

Tessa Wullaert en co zullen het nieuwe tenue voor het eerst dragen tijdens het oefenduel in Oostenrijk op 7 april. Fans kunnen het per direct aanschaffen via de shop van de KBVB, op www.adidas.be en bij geselecteerde retailers.