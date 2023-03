“We zijn geen voorstander van clubs die naar de rechtbank stappen, maar KV Mechelen kunnen we heel goed begrijpen”

We zijn geen voorstander van clubs die buiten de rechtsorganen van de voetbalbond hun gelijk gaan zoeken bij het BAS of burgerrechtbanken. Maar voor het geval van KV Mechelen, dat in navolging van het bondsparket naar het BAS stapt in de zaak-Charleroi, hebben we wel begrip. De Discipline Raad voor het Profvoetbal (DRP) heeft er een potje van gemaakt en daardoor komt de afloop van de competitie nu in gevaar.