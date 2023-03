Bende doet zich online voor als ‘oudere George Clooney’ en licht kwetsbare vrouw voor 380.000 euro op: “Ik ben alles kwijt”

Een grote bende gespecialiseerd in vriendschapsfraude kende donderdag zijn straf. Met een vals Facebookprofiel van een Amerikaanse militair werden acht oude vrouwen benaderd. Ze wonnen hun vertrouwen om ze voor in totaal 2 miljoen euro op te lichten. “Ik ben alles kwijt”, getuigde één slachtoffer.

Voor 380.000 euro werd slachtoffer B.S. (71) afgetroggeld door de bende. Ze leerde online een Amerikaanse militair kennen en had gevoelens. Alles deed ze om hem geluk te maken. De erfenis van haar ouders was ze kwijt en ze ging zelfs een lening aan om “haar militair” geld te storten.

Het is één van de getuigenissen van de slachtoffers in een grote zaak van vriendschapsfraude. Een bende van 14 verdachten had acht oudere dames voor twee miljoen euro opgelicht. Urenlang werd gepleit in de rechtbank. Donderdag werd de zaak beslecht met een vonnis van 100 pagina’s.

Het kopstuk kreeg dertig maanden cel voor oplichting en witwassen. Zijn porsche is hij kwijt en 50.000 euro wordt verbeurd verklaard. De anderen kregen voor oplichting en/of witwassen een straf tussen één jaar en 30 maanden met uitstel opgelegd en verbeurdverklaringen tot 35.000 euro.

Vertrouwen winnen

De bende benaderde telkens kwetsbare oude vrouwen. De echtgenoot van B.S. overleed in 2018 na een strijd tegen darmkanker. Ze had weinig vrienden en hunkerde in de coronaperiode naar sociaal contact en genegenheid. Voor haar fotoclub maakte ze voor het eerst een profiel op Facebook aan.

In één van de meest kwetsbare periodes in haar leven werd B.S. dan op sociale media benaderd door ene ‘Diederick Velner’: een Amerikaanse militair op missie in Jemen. “Een soort oudere George Clooney”, pleitte advocaat Kristiaan Vandenbussche. “En mijn cliënt vond hem heel aantrekkelijk.”

Stap voor stap werd haar vertrouwen gewonnen. Rustig, zonder forceren. Als die er was, werd op een subtiele manier om kleine sommen geld gevraagd: voor medische ingrepen bijvoorbeeld. Met een heleboel listen werd haar uiteindelijk het hallucinante bedrag van 380.000 euro afgetroggeld.

Schadevergoedingen

Maar achter het vals profiel ‘Diederick Velner’ zat dus de criminele bende van oplichters, vooral Nigerianen. Haar geld werd door de bende gebruikt om honderden wagens en bestelwagens aan te kopen en te verschepen naar Afrikaanse landen. Het kopstuk bouwde met het geld ook een hotel.

De daders werden naast de verbeurdverklaringen ook veroordeeld tot elk tienduizenden euro’s aan schadevergoeding. Maar B.S. twijfelt of ze ooit iets zal terugzien.“Ik probeer nu te overleven en ik hoop dat ik nog een deel van dat bedrag ga kunnen recupereren”, klonk het in de rechtbank.