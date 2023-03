Vertrouwensstemming tegen Zuid-Afrikaanse regering ontregelt eerste dag van staatsbezoek koning Filip en koningin Mathilde

Een vertrouwensstemming in het Zuid-Afrikaanse parlement is op het laatste ogenblik door het programma van het Belgische staatsbezoek gefietst. Daardoor verdwenen donderdag onder meer geplande verklaringen van de staatshoofden van de agenda.

De Belgische delegatie landde dan wel woensdagavond in Pretoria, de officiële verwelkoming van koning Filip, koningin Mathilde en de meegereisde ministers door president Cyril Ramaphosa en minister van Sociale Ontwikkeling Lindiwe Zulu – met Brabançonne, kanonschoten en een inspectie van de troepen – vond pas donderdagvoormiddag plaats om 11 uur lokale tijd (10 uur Belgische tijd). Dat was een uur later dan aanvankelijk gepland.

Reden voor het verwijl is beroering in het Zuid-Afrikaanse parlement. Daar werd voorzitter Nosiviwe Mapisa-Nqakula van de regeringspartij ANC woensdag onderworpen aan een vertrouwensstemming, die ze met een ruime meerderheid overleefde. De stemming kwam er na een motie van de linkse oppositiepartij EFF, die maandag in verscheidene steden al marsen had georganiseerd om het aftreden van Ramaphosa te eisen uit onvrede met het economische beleid. In de aanloop naar het protest vonden tientallen arrestaties plaats.

Als gevolg van de stemming in Kaapstad, waar het parlement gevestigd is, lukte het sommige ministers niet om op tijd weer in Pretoria, de bestuurlijke hoofdstad, te raken. De ceremonie aan het Uniegebouw ging daardoor donderdag niet alleen een uur later van start, verklaringen van beide staatshoofden verdwenen van de agenda.

Zij zouden normaal gezien na een persoonlijk gesprek tussen Ramaphosa en het vorstenpaar de pers kort toespreken. Koning Filip zou daarbij waarschijnlijk zijn ontmoetingen met Nelson Mandela hebben aangehaald: de vorst heeft een grote bewondering voor de antiapartheidsstrijder en eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

Tot slot krompen de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ook het staatsbanket van donderdagavond in, met fors minder genodigden.