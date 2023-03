Topman van rebellenbeweging komt aan hoofd van interim-regering Tigray

“Premier Abiy Ahmed heeft Getachew Reda benoemd tot voorzitter van de interim-regering van de regio Tigray”, klinkt het. Voor de oorlog was Getachew Reda vier jaar lang minister van Informatie in de Ethiopische federale regering. Binnen het TPLF nam hij de rol van diplomaat op zich, en werd hij de stem van de rebellenbeweging naar de internationale media.

Het TPLF regeerde gedurende drie decennia over Ethiopië, tot de komst van premier Ahmed in 2018 hen aan de kant schoof. Na een bloederige burgeroorlog van bijna twee jaar, bereikten de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront begin november een vredesakkoord. Daardoor kwam een einde aan de blokkade van de regio in het noorden van Ethiopië.