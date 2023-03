Met de Omni one kan je stappen in de echte wereld omzetten naar die in de game. — © Vitruix

De benen van onder je lijf rennen in een virtuele wereld en tegelijk gewoon in je eigen woonkamer blijven. Dat is het idee achter de Omni One. Gentenaar Jan Goetgeluk verwezenlijkt hiermee de droom van menig fervent gamer.