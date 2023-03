HET PUNT VAN VAN IMPE. “N-VA heeft een nieuw vijandbeeld gecreëerd. Alles waar ze tegen zijn, is woke”

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. En nu stormt het in Parijs rond de pensioenen, dus dat weegt op onze pensioenhervorming. “Als ik Alexander Decroo was, dan was ik nu toch boos op mijn goede vriend Macron. De protesten in Parijs zijn voor de PS een reden om op de rem te gaan staan”, klinkt het in onze politieke podcast ‘Het Punt van Van Impe’.