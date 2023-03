Testaankoop: “Geef compensatie aan consumenten die te lang moeten wachten op energiefactuur”

Testaankoop wijst erop dat in ons land zeker 37.000 gezinnen al maanden wachten op de afrekenings- of slotfactuur van hun energieleverancier. Dat blijkt uit klachten die de organisatie ontvangt. Aan de basis van de hinder liggen vaak technische problemen met een nieuw dataplatform dat sneller meterstanden kan uitwisselen tussen netbeheerders en leveranciers.

Dat platform is sinds eind 2021 in gebruik. Bedoeling was om de afrekening sneller, transparanter en nauwkeuriger te laten verlopen, maar ondertussen blijken er nog heel wat problemen op te treden. Bij Fluvius, de Vlaamse netbeheerder, is er momenteel nog steeds sprake van zo’n 20.000 geblokkeerde leveringspunten, bij ORES, de Waalse tegenhanger, gaat het om 17.000 gevallen.

“Er is weinig dat je als consument op dit moment kan doen”, stelt Testaankoop. “Alle gegevens zijn er, het duurt gewoon erg lang om de facturen op te stellen.” Consumenten moeten weten waar ze aan toe zijn, “zeker gezien de gestegen energieprijzen van het voorbije jaar”, zegt woordvoerder Laura Clays, “daarom hebben we aan staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand gevraagd om een regeling uit te werken waardoor deze consumenten gecompenseerd kunnen worden.”

Testaankoop kan zich vinden in een voorstel van de Ombudsman voor Energie. Dat voorstel komt erop neer dat getroffen consumenten een bedrag krijgen per maand dat ze langer moeten wachten op hun eindfactuur. Het zou dan gaan om ongeveer 7,5 tot 8 euro per maand, naar analogie met de kosten die leveranciers aan hun klanten aanrekenen voor het sturen van herinneringsbrieven wanneer ze te laat betalen.

Het kabinet van staatssecretaris Bertrand laat weten dat haar kabinet in overleg is met het nieuwe platform Atrias, de distributienetbeheerders en de energieleveranciers. Naar aanleiding daarvan hebben ze hun actieplannen geïntensifieerd en zullen ze rapporteren aan het kabinet van de staatssecretaris. Ten laatste tegen de zomer moeten de resultaten zichtbaar zijn, klinkt het bij het kabinet.