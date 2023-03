Wereldhandel bereikte recordhoogte in 2022

De wereldhandel heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt, hoewel de groei in het laatste kwartaal afnam. Dat heeft de VN-conferentie voor handel en ontwikkeling UNCTAD donderdag gemeld in een nieuw rapport. Voor het eerste halfjaar van 2023 rekent de VN-organisatie op een stagnatie.

UNCTAD schatte het totale handelsvolume in 2022 op 32 biljoen dollar (29,3 biljoen euro). De handel in goederen steeg in vergelijking met 2021 met ongeveer 10 procent. Die in diensten ging er met 15 procent op vooruit.

Als positieve factoren wees de VN-organisatie onder meer naar het feit dat de logistieke problemen in de havens zo goed als weggewerkt zijn, de toename in de laadcapaciteit van vrachtschepen en de daling van de vrachtkosten tot het precoronaniveau. De inflatie, stijgende rentetarieven en de hoge prijzen voor energie, voeding en metaal drukken de verwachtingen.

Rusland zag van alle grote landen de grootste krimp in het laatste kwartaal van 2022. Dit is een gevolg van de westerse sancties na de inval in Oekraïne.

Het rapport verwijst naar “geopolitieke spanningen”, waaronder de oorlog in Oekraïne als “de grootste risico’s” voor de wereldwijde handel in 2023.