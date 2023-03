Delhaize verlamd door tweede stakingsfront: nu ook aanvoer van verse voeding geblokkeerd

Delhaize levert voorlopig geen verse voeding meer aan zijn winkels, zowel die in eigen beheer als de franchisewinkels: ook de arbeiders in het cruciale distributiecentrum in Zellik zijn nu in staking zijn gegaan. Ook zij zijn ontevreden over hun arbeidsomstandigheden, al is die onvrede niet direct gelieerd aan de heisa rond het plan van de Delhaize-directie om de eigen winkels te verkopen.

De distributiecentra in Zellik en Ninove zijn de logistieke slagaders van Delhaize: zij staan in voor de bevoorrading van de winkels. Maar woensdagnacht liep het helemaal fout in Zellik. Arbeiders, vooral van de christelijke vakbond ACV, beletten er dat vrachtwagens konden uitrijden, en maakten het werkwilligen ook moeilijker. Delhaize schakelde daarop deurwaarders in.

Geert Sanders van de socialistische vakbond ABVV Horval laakt de houding van Delhaize. “Men weet dat er spanningen en frustraties zijn, en toch wil de directie niet in dialoog gaan. Men laat het altijd eerst ontsporen. Waarom? Wat is hier de bedoeling van?”

Nieuwe organisatie

Bij Delhaize zegt woordvoerder Roel Dekelver dat de problemen in Zellik het gevolg zijn van het fuseren van twee distributiecentra, en het daaropvolgende invoeren van een nieuwe werkorganisatie. De bedoeling van de fusie was dat de arbeiders van de ene opslagplaats ook een handje zouden kunnen bijsteken in de andere opslagplaats. In de oude werkbeschrijving kon dat niet. Er is in beide opslagplaatsen ook een temperatuurverschil van 5 graden. Maar woensdagnacht liep de temperatuur vooral bij de arbeiders op.

Momenteel wordt geen enkele verse voeding meer uitgeleverd. Dat belooft belangrijke gevolgen te hebben voor de eigen én de zelfstandige supermarkten van de supermarktketen. Heel wat winkels van Delhaize kampen met bevoorradingsproblemen. Vooral in verse voeding is er een probleem. Dat riskeert klanten te ontmoedigen.

Cocktail van frustraties

De problemen in Zellik staan los van het plan van Delhaize om de eigen winkels te verkopen, maar maken de malaise alleen maar groter. Het leidt ook tot frustratie bij het personeel. De werknemers op de hoofdzetel, waar nu al ontslagen vallen, voelen zich de vergeten groep. Bij sommige bedienden leeft dan weer het gevoel dat de arbeiders in de magazijnen de actie aan het kapen zijn.

Daarmee kijkt Delhaize aan tegen een ingewikkelde cocktail. “We staan open voor een dialoog. Maar de directie laat niets van zich horen. Ik begrijp niet waarom Delhaize zich zo opstelt”, zegt Sanders.