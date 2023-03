New Mexico zoekt professionele berenknuffelaars. — © New Mexico Department of Game and Fish

Je moet dan ook niet alleen met beren knuffelen. Het departement van natuurbescherming van New Mexico is eigenlijk op zoek naar natuurbeschermers. En een van de voordelen van die job is dat je met beren mag knuffelen. “Niet al het werk is zo leuk, maar we zouden het geweldig vinden als je ons team versterkt waar je ervaringen voor het leven op kan doen”, schrijft het departement op Facebook.

“Je moet kunnen wandelen in zware omstandigheden, de moed hebben om in een berenhol te kruipen en vertrouwen hebben dat je collega’s je veilig houden”, schrijft het departement. Daarnaast moeten sollicitanten een bachelor hebben in biologische wetenschappen, politiewetenschappen, wetshandhaving, bosbouw, ecologie of iets soortgelijks hebben.

Examens en training van een jaar

De sollicitanten krijgen niet alleen een sollicitatiegesprek, maar ook nog een conditie-examen, een schriftelijke toets en een medische en psychologische test. Als ze aangenomen worden, gaan ze bijna een jaar in opleiding. Daar leren ze om te gaan met wapens en wilde dieren en doen ze kennis op over jagers, patrouilles en missie vanaf een boot. Ze lopen ook veertien weken mee met een andere natuurbeschermer en mogen dan op 13 april 2024 aan de slag.