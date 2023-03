In Breda is donderdag het proces rond de moord op Jelle Leemans (27) uit Rumst begonnen. De twintiger verdween in november 2013 na een mislukte drugsdeal in Nederland. De enige verdachte bekende Jelle te hebben gezien, maar zegt hem niet te hebben gedood. DNA-sporen en getuigenverklaringen doen anders vermoeden, maar het ultieme bewijs lijkt te ontbreken.